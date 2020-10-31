شاكيرا تدافع عن عائلات تشتت شملها عبر الحدود: "لا أتخيل معاناتهم"

رنا صلاح الدين - كشفت المغنية العالمية الكولومبية من أصل لبناني، شاكيرا، عن مدى ما تعانيه عندما تخيلت حالة الشتات التي تعاني منها العديد من العائلات وذلك في مقال صادق عن آلام الانفصال التي يعاني منها هؤلاء الأطفال، الذين انتزعوا من أحضان أمهاتهم وآباءهم، على الحدود.

بدأت المغنية بالقول في مقالها لمجلة تايم: "هذا لا يتعلق بالسياسة". وأضافت "ببساطة لا يوجد مبرر للضرر الذي لحق بهؤلاء الأطفال الابرياء ويجب محاسبة المسؤولين عن هذه السياسة القاسية".

في مذكرتها، أشارت أيقونة موسيقى البوب ​​في التسعينيات إلى الحاجة إلى الانتباه وشرحت كيف "إذا كان هناك وقت لإظهار قدر أكبر من التعاطف مع المهاجرين في مجتمعاتنا، فهو الآن".

وتابعت "في أثناء الوباء الذي أخذ الكثير منا بالفعل، غالبًا ما يكون المهاجرون في الخطوط الأمامية، ويؤدون الأعمال الاساسية للحفاظ على صحتنا وأماننا - غالبًا في ظروف خطرة وبأجور منخفضة للغاية. آخر شيء يستحقونه هو تفكيك عائلاتهم ".