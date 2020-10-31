شمس الكويتية تثير الجدل: "عندي انفصام في الشخصية.. واللي هيتجوزني هجنن أمه"

رنا صلاح الدين - تثير الفنانة شمس الكويتية، دائمًا حالة من الجدل سواء من خلال تصريحاتها أو صورها التي في الأغلب تعرضها للانتقادات.

وشاركت شمس، جمهورها بصورة جديدة ظهرت من خلالها بملابس رياضية غير ملفتة للأنظار، ولكن تعليقها هو ما أثار جدلًا حيث كتبت عليها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام":"أنا اللي هيتجوزنى مش محتاج مثنى وثلاث ورباع.. أنا عندي انفصام في الشخصية وهجنن أمه".

شمس الكويتية

وكانت قد فاجأت الفنانة شمس الكويتية، جمهورها بطرحها أغنية جديدة تحت عنوان "كهربا"، قدمتها لأول مرة على طريقة المهرجانات، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

الأغنية من كلمات والحان عصام شعبان، توزيع اسلام لوما، اشراف موسيقي ابو صابر، غناء راب مصطفي وفقي، ميكس وماستر اسامه طارق.