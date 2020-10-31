خاص.. أمير كرارة فويس أوفر ويتبرع بأجره في هذا العمل

رنا صلاح الدين - افتتح اليوم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي فرع جامعة الملك سلمان، برأس سدر في مدينة البحر الأحمر، وعرض فيلم تسجيلي أثناء الإحتفالية الذي حضرها الرئيس المصري، والفيلم تواجد فيه الفنان أمير كرارة، ولكنه تواجد بصوته فقط، حيث كان الفويس الأوفر له.

وعلم موقع الخليج 365 من خلال مصادر مقربة من الفنان أمير كرارة، إنه رحب بالفكرة فور عرضها عليه، مشيرين إلى إنه تواجد في العمل متبرعا بأجره.

وأضافت مصادرنا وأكدت إن فكرة المجئ بكرارة، جاءت بسبب جملته الشهيرة في مسلسله "الاختيار"، الذي نافس به في المارثون الرمضاني المقبل، وهي جملة "على العهد يا رجالة"، حيث تم تسمية الفيلم بهذه الجملة "على العهد".

يذكر أن الفنان أمير كرارة يستعد خلال هذه الأيام للبدء في تصوير مسلسله الجديد، الذي يحمل عنوان "نسل الأغراب"، ويشاركه في بطولته الفنان أحمد السقا، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، ومقرر عرضه في المارثون الرمضاني المقبل.