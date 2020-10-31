مع من فقد النجم رانبير كابور عذريته؟.. وكان بهذا العمر

رنا صلاح الدين - يعد النجم رانبير كابور واحد من أكثر نجوم بوليوود الذكور اقبالًا وشهرة. وهو معروف أيضًا بطبيعته المتوهجة الساحرة وحكاياته مع الممثلات المشهورات. من سونام كابور إلى ديبيكا بادكون وكاترينا كايف والآن علياء بهات. فقد ارتبط بالعديد من الممثلات خلال مسيرته السينمائية.

حاليًا، ذكرت تقارير أن رانبير على علاقة عاطفية قوية مع علياء بهات وقد اعترف الممثل نفسه بهذه العلاقة في أكثر من موضع. كما شوهدت بهات خلال جنازة ريشي كابور، وهي تقف بجانب رانبير ووالدته.

في مقابلة سابقة، تحدث رانبير عن حياته الجنسية وعذريته. كشف رانبير لمجلة شهيرة أنه فقد عذريته في سن 15 مع صديقته في المدرسة. يقول "كنت بعمر 15 عامًا عندما فقدت عذريتي.

واضاف أن علاقته بالفتاة بعد ذلك لم تدم طويلًا. ومع ذلك، اعترف الممثل البالغ من العمر 37 عامًا في وقت لاحق بأنه يأسف للأخطاء التي ارتكبها، ملمحًا إلى لقاءات جنسية مع فتيات أخريات، مما كان له تأثير بالغ على علاقته مع النجمة وحبيبته السابقة ديبيكا بادوكون.

رانبير