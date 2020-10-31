بيونسيه تخطط لإجازة عائلية مع أطفالها

رنا صلاح الدين - تخطط نجمة الغناء الأمريكية بيونسيه لإبطاء مسيرتها الاحترافية في هوليوود بشكل فعال، وكل ذلك لتحويل انتباهها إلى أسرتها وأطفالها.

من صنع الموسيقى، إلى افتتاح خط ملابس، وحتى اختبار مقطوعاتها في الحفلات الموسيقية الحية، لم تأخذ بيونسيه `` استراحة '' مناسبة لفترة طويلة، ل>لك تحاول جاهدة استقطاع بعض الأوقات لأطفالها وعائلتها.

وعلى الرغم من رغبتها في التركيز على الأسرة، استغلت "الملكة بي" وقتها في المقابلة للإشارة إلى أنها تقدر و"تعتز" بكل ما لديها في الحياة.

أكدت المغنية الحائزة على جائزة جرامي هذا الخبر في أثناء إجراء مقابلة معها لمجلة فوغ البريطانية لشهر ديسمبر، ونقلت عنها قولها: "أعتز حقًا بهذه المرة مع عائلتي، وهدفي الجديد هو تخليص حياتي من الأشياء المجهدة " لافتة أنها بدأت العمل في صناعة الموسيقى في سن 15 عامًا وترعرعت مع مشاهدة العالم، وقامت بتنفيذ مشاريع دون توقف"ذ.