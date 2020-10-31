فن ومشاهير

من الافتتاح لـ الختام.. شاهد إطلالات رانيا يوسف بـ"الجونة" ما بين فساتين مكشوفة الصدر والبطن × 20 صورة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/21
  • 2/21
  • 3/21
  • 4/21
  • 5/21
  • 6/21
  • 7/21
  • 8/21
  • 9/21
  • 10/21
  • 11/21
  • 12/21
  • 13/21
  • 14/21
  • 15/21
  • 16/21
  • 17/21
  • 18/21
  • 19/21
  • 20/21
  • 21/21

Advertisements

رنا صلاح الدين - ينتظر الجمهور دائمًا فور إعلان انطلاق مهرجان الجونة السينمائي إطلالات النجمة ، خاصة إنها جريئة للغاية وهو ما يعرضها للكثير من الانتقادات والتعليقات التي بها سب وشتم أيضًا.

الدورة الرابعة من مهرجان الجونة والذي اختتم فعالياته أمس الجمعة، تنوعت إطلالات رانيا يوسف، وعلى الرغم من أن فستان الافتتاح لم يثير ضجة مثل باقي الدورات التي حضرتها على السجادة الحمراء، إلا أنها في الفعاليات خرجت عن المألوف وتخطت الحدود بشكل كبير.

وبعد ظهورها بأكثر من فستان منها كشف عن صدرها وآخر عن ساقيها إضافة إلى فستان كشف عن بطنها جعلها تتعرض لهجوم شديد من قبل رواد مواقع التواصل خاصة أنهم رأوا أن ذلك يتعارض مع هجومها الدائم على والمتحرشين.

وبالرغم من ذلك أكدت رانيا يوسف في تصريحات تليفزيونية إنها لا تقصد ولا تتعمد أن تثير الجدل حتى تصبح تريند وحديث مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة:" أنا طول عمري بلبس لبس جرئ من قبل ما أدخل الوسط الفني، تربيتي كدة ودي شخصيتي ومش هغير شخصيتي علشان حد.. التريندات دي مع نفسها، اللي مش عاجبه شخصيتي ميبصش عليا".

ويرصد موقع "الخليج 365" أبرز إطلالات رانيا يوسف المثيرة للجدل بعد ختام الجونة..

0feecf4f00.jpgإطلالات رانيا يوسف في الجونة

4cb866c808.jpgإطلالات رانيا يوسف في الجونة

9590c7c714.jpgإطلالات رانيا يوسف في الجونة

eb2acae701.jpgإطلالات رانيا يوسف في الجونة

b02b9190a4.jpgإطلالات رانيا يوسف في الجونة

fffe6b0f15.jpgإطلالات رانيا يوسف في الجونة

8cefe96bb9.jpgإطلالات رانيا يوسف في الجونة

53c78ae1a5.jpgإطلالات رانيا يوسف في الجونة

Advertisements

571ac489df.jpgإطلالات رانيا يوسف في الجونة

73d6d8a9b9.jpgإطلالات رانيا يوسف في الجونة

fa96a68544.jpgإطلالات رانيا يوسف في الجونة

87c06eaa54.jpgإطلالات رانيا يوسف في الجونة

2a6e8ce0d2.jpgإطلالات رانيا يوسف في الجونة

47f96df3b7.jpgإطلالات رانيا يوسف في الجونة

66964a29de.jpgإطلالات رانيا يوسف في الجونة

3712084998.jpgإطلالات رانيا يوسف في الجونة

3b0e156824.jpgإطلالات رانيا يوسف في الجونة

e131b6bd10.jpgإطلالات رانيا يوسف في الجونة

a0c08405f2.jpgإطلالات رانيا يوسف في الجونة

70ab40bbff.jpgإطلالات رانيا يوسف في الجونة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر من الافتتاح لـ الختام.. شاهد إطلالات رانيا يوسف بـ"الجونة" ما بين فساتين مكشوفة الصدر والبطن × 20 صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا