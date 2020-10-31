من الافتتاح لـ الختام.. شاهد إطلالات رانيا يوسف بـ"الجونة" ما بين فساتين مكشوفة الصدر والبطن × 20 صورة

رنا صلاح الدين - ينتظر الجمهور دائمًا فور إعلان انطلاق مهرجان الجونة السينمائي إطلالات النجمة رانيا يوسف، خاصة إنها جريئة للغاية وهو ما يعرضها للكثير من الانتقادات والتعليقات التي بها سب وشتم أيضًا.

الدورة الرابعة من مهرجان الجونة والذي اختتم فعالياته أمس الجمعة، تنوعت إطلالات رانيا يوسف، وعلى الرغم من أن فستان الافتتاح لم يثير ضجة مثل باقي الدورات التي حضرتها على السجادة الحمراء، إلا أنها في الفعاليات خرجت عن المألوف وتخطت الحدود بشكل كبير.

وبعد ظهورها بأكثر من فستان منها كشف عن صدرها وآخر عن ساقيها إضافة إلى فستان كشف عن بطنها جعلها تتعرض لهجوم شديد من قبل رواد مواقع التواصل خاصة أنهم رأوا أن ذلك يتعارض مع هجومها الدائم على التحرش والمتحرشين.

وبالرغم من ذلك أكدت رانيا يوسف في تصريحات تليفزيونية إنها لا تقصد ولا تتعمد أن تثير الجدل حتى تصبح تريند وحديث مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة:" أنا طول عمري بلبس لبس جرئ من قبل ما أدخل الوسط الفني، تربيتي كدة ودي شخصيتي ومش هغير شخصيتي علشان حد.. التريندات دي مع نفسها، اللي مش عاجبه شخصيتي ميبصش عليا".

ويرصد موقع "الخليج 365" أبرز إطلالات رانيا يوسف المثيرة للجدل بعد ختام الجونة..

إطلالات رانيا يوسف في الجونة

إطلالات رانيا يوسف في الجونة

إطلالات رانيا يوسف في الجونة

إطلالات رانيا يوسف في الجونة

إطلالات رانيا يوسف في الجونة

إطلالات رانيا يوسف في الجونة

إطلالات رانيا يوسف في الجونة

إطلالات رانيا يوسف في الجونة

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إطلالات رانيا يوسف في الجونة

إطلالات رانيا يوسف في الجونة

إطلالات رانيا يوسف في الجونة

إطلالات رانيا يوسف في الجونة

إطلالات رانيا يوسف في الجونة

إطلالات رانيا يوسف في الجونة

إطلالات رانيا يوسف في الجونة

إطلالات رانيا يوسف في الجونة

إطلالات رانيا يوسف في الجونة

إطلالات رانيا يوسف في الجونة

إطلالات رانيا يوسف في الجونة

إطلالات رانيا يوسف في الجونة