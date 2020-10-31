خاص بالصور.. دينا الشربيني تحضر حفل الهضبة في ختام الجونة وتختفي عن الريد كاربت.. أعرف السبب

رنا صلاح الدين - حرصت الفنانة دينا الشربيني على حضور حفل الهضبة عمرو دياب، الذي أقيم أمس الجمعة في ختام فاعليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، ولكنها لم تظهر للأضواء، ولم تسير على ريد كاربت حفل الختام، الأمر الذي جعل الكثيرين يظنون أنها لم تحضر، وأن ثمة خلاف حدث بينها وبين الهضبة تسبب في ذلك.

وعلم موقع الخليج 365 من خلال أحد مصادره المتواجدة في الجونة، أن دينا الشربيني أتت إلى الجونة برفقة الهضبة عمرو دياب، وذلك يوم الخميس الماضي.

وأشارت مصادرنا إلى إن الهضبة فور وصوله إلى مدينة الجونة، اصطحب دينا في رحلة بحرية عبر اليخت الخاص به، وكان برفقتهما الفنانة يسرا، وكانت دينا ترتدي مايوه فقط في هذه الرحلة.

وأضافت مصادرنا وأكدت أن دينا لم تظهر على ريد كاربت حفل الختام، وذلك كان لحرصها على التواجد برفقة الهضبة عمرو دياب أثناء تحضيراته الأخير قبل صعوده على خشبة مسرح الحفل، الذي أقيم فور انتهاء فاعليات حفل الختام وتوزيع جوائز المهرجان.

دينا الشربيني في حفل الهضبة بختام الجونة

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وأطلت دينا في حفل الهضبة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا أبيض اللون بدون أكمام، ومكشوف من ناحية الظهر، وحرصت أثناء الحفل على التقاط عدد من الصور التذكارية برفقة أصدقائها.

دينا الشربيني في حفل الهضبة بختام الجونة

يذكر أن الفنانة دينا الشربيني تقوم في هذه الأيام بالتحضير لمسلسلها المقرر أن تنافس به في المارثون الرمضاني المقبل، كما أنها تنتظر عرض عدد من الأعمال السينمائية التي انتهت من تصويرها، ويعد الأقرب في العرض فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، التي تشارك في بطولته إلى جوار الفنان كريم عبدالعزيز.

دينا الشربيني في حفل الهضبة بختام الجونة