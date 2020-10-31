إيفانكا ترامب تكشف عن موقفها من الاجهاض

رنا صلاح الدين - مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، أكدت إيفانكا ترامب الآن أنها "مؤيدة للحياة، ولا تعتذر عن ذلك '' في مقابلة جديدة.

خلال مقابلة مع الموقع الإخباري السياسي Real Clear Politics، يوم الخميس، سُئلت إيفانكا عن موقفها من الإجهاض. وأجابت "أحترم جميع جوانب المناقشة الشخصية والحساسة للغاية، لكنني أيضًا أم لثلاثة أطفال، وقد أثرت الأمومة على بشكل عميق من حيث كيفية تفكيري في هذه الأشياء". ثم أضافت: "أنا مؤيدة للحياة، ولا أعتذر عنها".

تجدر الإشارة الى أنه في السنوات السابقة، تجنبت إيفانكا اتخاذ موقف حازم من مسالة الإجهاض، على الرغم من أن والدها، الرئيس ترامب، مؤيد للحياة، وهي وجهة نظر قيل إنها ساعدته في زيادة قاعدة ناخبيه الإنجيليين.

يأتي بيان إيفانكا المؤيد للحياة بعد ثلاث سنوات فقط من لقاءها السري مع رئيسة منظمة الأبوة آنذاك سيسيل ريتشاردز في عام 2017، حيث يُفترض أن الابنة الأولى "أعربت عن اهتمامها بالرغبة في" معرفة المزيد عن الحقائق "الخاصة بـ منظمة، ذكرت بوليتيكو في ذلك الوقت.