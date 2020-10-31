رنا صلاح الدين - طرح المطرب محمود الليثي، أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "قشطة بالزبادي"، عبر قناة السبكي بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
وشاركت الليثي الكليب الراقصة الاستعراضية البرازيلية لورديانا التي أثارت خلال الأسابيع الماضية حالة كبيرة من الجدل وضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.
الأغنية من كلمات كلامنص، وألحان فلكلور أجنبى، توزيع ومكساج ساسو.
وظهرت لورديانا في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترقص في أحد صالونات التجميل على مهرجان "أخواتي"، الذي تخطى ملايين المشاهدات عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".
وخرج طارق عبد المحسن مدير أعمالها ليعلق على الضجة التي آثيرت حولها بعد انتشار هذا المقطع، وأكد في مداخلة هاتفية أن الفيديو جاء عن طريق الصدفة ولم يكن مقصودًا أو ممولا.
وأضاف أن لورديانا ذهبت إلى هذا المركز من أجل تصفيف شعرها، وطلبوا منها أن ترقص على هذا المهرجان وبالفعل لبت طلبهم، ولم تكن تتوقع رد فعلهم بهذا الشكل.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| بعد ضجة فيديو رقصها على "أخواتي".. لورديانا تظهر مع الليثي في "قشطة بالزبادي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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