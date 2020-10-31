فاطيما الهندية في كلام غير مباح: "اُغتصبت بسن الثالثة وتعرضت للابتزاز الجنسي في بدايتي"

رنا صلاح الدين - استمرارا لسلسلة فضائح الابتزاز الجنسي وفي بوليوود الذي بدات في كشفه عدد من النجمات الهنديات مثل اليانا دي كروز وارينا حسين وغيرهن الكثيرات أكدت النجمة الجميلة فاطيما سنا شيخ، أنه عانت بشكل كبير كم المنتجين الذئاب على مدار بدايات أعمالها في السينما.

فاطيما استطاعت أن تفوز بقلوب المعجبين بإطلالتها بأدوارها المحببة إلى الجمهورن وبخاصة بعد عرض فيلم دانجال Dangal من بطولة النجم عامر خان، كما ستظهر قريبًا في فيلم Ludo. وبصرف النظر عن هذا الفيلم، ستشاهدها أيضًا في Sooraj Pe Mangal Bhari.

في مقابلة حديثه الممثلة تحدثت عن كفاحها، قالت: واجهت العديد من الصعوبات في حياتي. حتى دخول المجال السينمائي لم يكن يومًا سهلًا.

وخلال المقابلة مع أحد المواقع الإلكترونية أوضحت "تعرضت للتحرش عندما كان عمري 3 سنوات. إنه مثل وصمة العار التي تتعرض لها النساء لأنهن لا يتحدثن عنها أبدًا.

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وأضافت كذلك، 'ولكن الآن آمل أن يكون الزمن قد تغير. الآن ازداد الوعي بين الناس في جميع أنحاء البلاد وحول العالم بشأن التحرش الجنسي. في وقت سابق كان السائد هو عدم الحديث عما يحدث".

وتحدثت أيضًا عن أريكة الاختبارات، فقالت: `` واجهت أيضًا أريكة ابتزاز جنسي في أثناء الاختبار في الأفلام. كان يُقال ستحصلين على العمل إذا مارست الجنس. بسبب امتناعين فقدت لمرات عديدة، العديد من فرص العمل.

وتابعت " حدث في كثير من الأحيان أن طُردت من العمل بسبب اعتراض على سلوك محرج أو منتج أو حتى ممثل له سلطة على الفرق ال>ي يعمل معهز