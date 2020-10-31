كورونا يهزم قائد الأوركسترا الروسي ألكسندر فيديرنيكوف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي قائد الأوركسترا الروسي ألكسندر فيديرنيكوف الذي قاد على مدى 8 سنوات مسرح بولشوي الشهير في موسكو، عن 56 عاما.

وأعلن المسرح الدنماركي، في بيان، أن الراحل مات في موسكو، حيث كان يقيم أخيرا إثر مضاعفات مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وكان ألكسندر فيديرنيكوف شغل بين 2001 و2009 منصب المدير الموسيقي وقائد الأوركسترا في مسرح بولشوي في موسكو، قبل الالتحاق بالأوركسترا السيمفونية في أودينسه الدنماركية.

وفي 2018، أصبح فيديرنيكوف قائد الأوركسترا الملكية الدنماركية والمدير الموسيقي والقائد الرئيسي في مسرح ميخايلوفسكي في سان بطرسبورج، وهي مهمات بقي يشغلها حتى مماته.

وخلال مسيرته، أخرج ألكسندر فيديرنيكوف أيضا عرض الباليه "بحيرة البجع" في دار الأوبرا في باريس سنة 2004.