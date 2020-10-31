فيديو.. بشرى تحتفل بخطوبتها في ختام "الجونة السينمائي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفلت الفنانة المصرية بشرى بخطوبتها على سالم هيكل مدير عام مبيعات شركة "بيجو" مصر، عقب انتهاء فعاليات حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.
وظهرت بشرى في فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي فستانا أسود، وتبكي من شدة الفرح بعدما انحنى خطيبها على ركبيته ليقدم لها الخاتم.
شارك في حفل الخطبة عدد كبير من نجوم الفن، وفي مقدمتهم الفنان خالد الصاوي الذي قدمها لخطيبها.
وقالت بشرى إنها تفاجأت بخطوبتها بعد حفل ختام المهرجان، مضيفة أنها لم تكن تعلم، وأن العريس اتفق مع خالد الصاوي وعدد من أصدقائها لمفاجأتها.
وانطلق مساء الجمعة، حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الرابعة، وأحيت الحفل الفنانة التونسية آمال مثلوثي.
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