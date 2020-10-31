شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الظهور الأول لعروسة الجونة بشرى فى جلسة حوار المخرج بيتر ويبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة بشري عروسة الجونة في جلسة حوارالمخرج بيترويبر رئيس لجنة تحكيم مهرجان الجونة السينمائي، في أول ظهور لها بعد الخطوبة وكان قد انتشر علي مواقع التواصل الإجتماعي فيديو ظهرت فيه وهي تبكي من شدة فرحها من مفاجئة خطيبها لها بخاتم الخطوبة وظهر خطيبها وهو منحني علي قدميه يلبسها الخاتم وكان ذلك بعد ختام مهرجان الجونة ٢٠٢٠

وشهد حفل ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، الذين يحرصون على التواجد على سجادته الحمراء، ومتابعة حفل توزيع جوائز المهرجان الطويلة والقصيرة والوثائقية وغيرها من الجوائز

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منح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، جائزة أفضل ممثلة للفنانة ياسنا دوريسيتش أفضل ممثلة عن فيلم "إلى أين تذهبين يا عايدة"، فيما فاز الفنان الفلسطينى على سليمان بجائزة أفضل ممثل عن دوره بفيلم 200 متر الفلسطينى.

وكان مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة منح جائزة سينما من آجل الإنسانية إلي فيلم 200 متر الفلسطيني للمخرج أمين نايفة، كما فاز أيضا بجائزة فيبريسي وهي جائزة النقاد، وأهدي أمين نايفة الجائزة إلي روح جدته التي حرم منها بسبب الجدار العازل في فلسطين، فيما فاز بجائزة أفضل فيلم أسيوي من نصيب فيلم "احتضار".