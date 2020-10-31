شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. انطلاق تصوير "الاختيار2" من التجمع الخامس لـ كريم عبد العزيز ومكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق اليوم تصوير المشاهد الأولى من مسلسل "الإختيار" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى من التجمع الخامس، داخل ديكور بالمجمع الطبي بأكاديمية كلية الشرطة، ويستمر التصوير في نفس الديكور لمدة أسبوع بتواجد أبطال العمل، ومن المقرر عرض المسلسل في موسم دراما رمضان المقبل.

وكانت قد أعلنت شركة سينرجى عن تقدم الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار"، رمضان المقبل سيناريو حوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما للغاية خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.

وحقق الجزء الأول من مسلسل "الاختيار"، نجاحاً كبيراً للغاية وقت عرضه فى شهر رمضان الماضى، وتصدر نسب المشاهدة، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، كما أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذا العمل خلال اليومين الماضيين خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة.

وتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏وأظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الشهيد.

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المسلسل تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين، منهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار.