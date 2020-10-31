شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى بإطلالة طبيعية بدون مكياج على البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شاركت النجمة هند صبرى، جمهورها مجموعة صور وهى تستمتع بالطبيعة عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت بإطلالة جذابة وطبيعية دون ماكياج على البحرمرتدية فستان باللون الأصفرونسقت معه تربون على الرأس نفس اللون.









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وتشارك هند صبرى في مسلسل"هجمة مرتدة " تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء يشارك فى بطولته بجانب أحمد عز ، هشام سليم وماجدة زكى والفنان صلاح عبد الله ومحمود البزاوى والشاب خالد أنور ومحمد جمعة ومايان السيد وأحمد فؤاد سليم وهناك مجموعة كبيرة من الشباب.

والمسلسل من الأعمال المتوقع لها المنافسة بقوة بموسم دراما رمضان 2021، خاصة أنه يضم مجموعة كبيرة من نجوم الصف الأول، فضلا عن تناوله لقصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب، ويشارك في بطولته الى جانب أحمد عز وهند صبرى كلا من هشام سليم وماجدة زكى ونضال الشافعى،وندا موسى، ومايان السيد، ويوسف عثمان، وخالد أنور وهاجر الشرنوبى ومحمد جمعة وأخرون من النجوم.

وتعود هند صبرى إلى الدراما التليفزيونية فى "هجمة مرتدة" بعد غيابها منذ تقديمها مسلسل "حلاوة الدنيا" فى شهر رمضان من عام 2017، وشاركها البطولة ظافر العابدين وحنان مطاوع وأنوشكا ونهى عابدين وأحمد حاتم وهانى عادل وسلمى أبو ضيف، بينما كان آخر أعمالها فيلم "الفيل الأزرق 2" مع كريم عبد العزيز ونيللى كريم وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وتم طرحه فى عيد الأضحى الماضى وحقق إيرادات وصلت إلى 104 ملايين جنيه.