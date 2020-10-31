داليا البحيري لـ"الخليج 365": حرصت على حضور فعاليات "الجونة السينمائي".. وأعجبني عزف الأوركسترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة داليا البحيري، إنها حرصت على حضور الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، بالتواجد في أكبر كم من الفعاليات ومشاهدة الأفلام.

وقالت داليا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "عجبني جدا إني أحضر اكتر من فعالية، وأشوف أفلام كتير، وحضرت عرض فيلم (kid)، لأني من عشاق شارلي شابلن".

وتابعت "اتربينا على أفلامه، وبشوف إن أعلى لغة هي السينما الصامتة، لأن بيكون معندوش أدوات غير أدائه، الكلام قليل، وعجبني العزف الحي بقيادة اوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي".

جدير بالذكر أن الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي أعلنت الفائزين بجوائزها في حفل ختام أقيم أمس الجمعة، بحضور نجوم الفن، وأحيا الحفل "الهضبة" الفنان عمرو دياب، مقدما باقة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة.