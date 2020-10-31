ناردين فرج لـ"الخليج 365": "الجونة السينمائي" أثبت نجاحه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت المذيعة والممثلة ناردين فرج، مقدمة حفل ختام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، إن المهرجان أثبت نجاحه، وأن الناس وصناع السينما يرغبون في التواجد به.

وتابعت ناردين في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "شاركت خلال الدورة في إدارة ندوة جيميناي أفريقيا وفيها تم مناقشة مشاريع شباب يفرح، عندهم أفكار هدفها النهوض بصناعة السينما، وتطوير الصناعة".

وأضافت ناردين "فخورة بيهم جدا شباب صغيرين، فيه منهم كان حفل تخرجهم تاني يوم الندوة، عندهم طموح وأحلام نحب نشوفها ونفخر بيها".

جدير بالذكر أن حفل ختام المهرجان أقيم مساء أمس الجمعة 30 أكتوبر، وتم إعلان جوائز الدورة الرابعة، وأحيا الحفل الفنان عمرو دياب.