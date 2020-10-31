خاص| عمر الشناوي يجيب.. هل زاد خوفه من "كورونا" بعد إصابة زوجته وطفله؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعرب الفنان عمر الشناوي عن سعادته بحضور فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، مؤكدا أنه حرص على مشاهدة عدد كبير من الأفلام المشاركة.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، ردا على إذا ما كان الخوف من فيروس كورونا زاد بعد إصابة زوجته وطفليهما به، قال "لما المرض بيكون وصل جوة البيت الموضوع مش بيخوف خلاص لانك مريت بيه، بس بناخد احتياطتنا وبنلبس الماسك".

وأشار عمر إلى أن مشاهدة السينما والتليفزيون بالنسبة له متعة، بعيدا عن كونه ممثل، موضحا "لما بتفرج على حاجة بنفصل عن الحياة وبعيش جواها، بعيش قصص ناس مختلفة مش متعود عليها".