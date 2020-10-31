مصطفى خاطر يرزق بمولوده الأول.. وهذا اسمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

رزق نجم مسرح مصر، الفنان مصطفى خاطر بمولوده الأول "علي".

ونشر الفنان أشرف زكي صورة له مع خاطر، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "ألف مبروك أخويا وصديقى مصطفى خاطر على المولود السعيد على يا أبو علي يتربى فى عزك".

يعرض لمصطفى خاطر حاليا فيلم "الصندوق الأسود"، من تأليف أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمود كامل، ومن إنتاج جابي خوري، وبطولة منى زكي ومحمد فراج.