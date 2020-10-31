المرسي لـ"الخليج 365": تكريم أسماء لها تاريخ في السينما يمنح مهرجان الجونة ثقلًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعرب أحمد المرسي، مدير التصوير، عن سعادته بمهرجان الجونة السينمائي، الذي اختتمت فعالياته مساء أمس الجمعة 30 أكتوبر بحضور نجوم الفن.

وأشار في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن حضوره الدورة الرابعة كان من خلال مناقشة للتطور الذي لحق بشكل الصورة السينمائية: "أتيت قبل يومين من موقع تصوير فيلمي (كيرة والجن) إلى المهرجان لحضور المناقشة".

وعبر سعادته بتكريم المهرجان لمهندس المناظر الكبير أنسي أبوسيف: "تقدير، وتقدير المجهود ده مهم لقيمة كبيرة زي أنسي أبوسيف، حاجة يستحقها وتسعدني جدا، وتضيف للمهرجان وزنا وثقلا، لأنه يحترم أناسا مهمة في تاريخ الصناعة".

وتابع المرسي: "الحقيقة الناس اللي اختارت تبقى خلف الكاميرا مش مهتمة تكون أمام الكاميرا، لكن الاهتمام بقيمة كبيرة زي أنسي تخلي الناس تعرفهم ويتأثروا بيهم وده شيء مهم".