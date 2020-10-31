محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
حالة من السعادة تعيشها المنتجة الفلسطينية مي عودة، عقب حصول فيلمها "200 متر" على أكثر من جائزة في حفل ختام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي.
وعن رحلة الفيلم حتى خروجه للنور ومنافسته على جوائز الجونة، قالت مي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "رحلة الفيلم استغرقت 7 سنوات، لإن إنتاج فيلم فلسطيني أو عربي أشبه بمعجزة، لان مفيش عندنا صناعة سينما حقيقية وتمويل حقيقي حتى ننجز الفيلم بأسرع وقت".
وقالت مي "صناعة السينما مكلفة، سبع سنين قضيناها بين كتابة وايجاد أموال صورنا الفيلم العام الماضي، وصُدمنا كلنا بكورونا، كملنا الفيلم عبر زووم في المراحل الخاصة بتصحيح الألوان والصوت، أول مرة نشوفه على الشاشة كان مع الجمهور في مهرجان فينيسيا، كان اختياره هناك انجاز واخذنا جائزة الجمهور".
وأكدت مي أن لا شيء يعادل عرض الفيلم وسط جمهور عربي وفي مهرجان الجونة السينمائي، مضيفة "بوجه تحية لكل القائمين على مهرجان الجونة قدروا يتحدوا كل الصعوبات، وعملوا مهرجان حقيقي بعروض سينمائية وضيوف".
"200 متر" للمخرج أمين نايفة فاز بجائزة أفضل ممثل وذهبت لعلي سليمان، وجائزة سينما من أجل الإنسانية، وجائزة الفبريسي.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص| منتجة "200 متر": إنتاج فيلم فلسطيني أشبه بمعجزة.. و"الجونة السينمائي" تحدى الصعوبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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