تراند اليوم : بعد مشادة "شيكابالا".. "أحمد فهمي": بسبب "البليلة".. كنت هأضرب في الإسكندرية (فيديو)

كشف الممثل المصري، أحمد فهمي عن أنه كاد يتعرض للضرب خلال تواجده في مدينة الإسكندرية، عقب أزمته الأخيرة مع لاعب الزمالك، شيكابالا التي أغضبت منه جمهور النادي الأبيض، بسبب رفضه تطاوله على جمهور النادي الأهلي الذي يشجعه.

وأضاف في مقابلة مع قناة (ON)، أن صديقه المطرب محمد حماقي اقترح عليه الذهاب للإسكنردية لتناول الغداء، وعقب ذك توجه إلى محل أيس كريم، وفور أن رآه صاحب المحل قدم له تحية كبيرة كونه من كبار مشجعي النادي الأهلي، ولكنه لم يراه نظرًا لأنه كان جالسًا في الكرسي الخلفي.

وتابع فهمي راويًا تفاصيل الموقف: "حماقي قاله أومال لو عرفت إن معايا فهمي المشجع الأكبر للأهلى فغضب جدًا وعرفنا بعدين إنه زملكاوي، وبدأ يلومني على الخناقة وبعد ما رضيته سألني عايز تطلب إيه قلتله بليلة، فغضب تاني وبص لحماقي قاله: شفت، فحماقي قاله والله كان نفسه فيها، والناس اللي معاه كانوا هيضربوني".

وكان فهي اشتبك مع شيكابالا بعد أن عاتبه بسبب تصريحاته ضد النادي الأهلي، وعندما حاول الأول تهدئته، قام الأخير بسب جمهور الأهلي، ما دفعه للاشتباك معه.

وتدخل أمير مرتضي منصور، نجل رئيس الزمالك، وعدد من الحضور في حفل زفاف لفض الاشتباك الذي كاد أن يتحول إلى مشاجرة بالأيدي.