شاهد.. حمادة هلال يطرح كليب طحن في طحن على يوتيوب

طرح النجم حمادة هلال أغنية جديدة بعنوان "طحن في طحن"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

ويشار إلى أن قدم حمادة كليب "طحن

Advertisements

في طحن" بشكل مختلف من حيث الإيقاع والتصوير والإخراج، وطان طرح الأغنية بعد أشهر عدة من الانتهاء من تصويره وتأجيله أكثر من مرة.

يذكر أن الأغنية الجديدة تعاون فيها المطرب حمادة هلال مع الشاعر هشام عبدالحليم، ألحان حسن سراج، توزيع المطرب الشعبي أوكا، ويقترب الكليب من الـ 80 ألف مشاهدة على السوشيال ميديا.