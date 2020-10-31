شاهد.. حمادة هلال يطرح كليب طحن في طحن على يوتيوب

طرح النجم حمادة هلال أغنية جديدة بعنوان "طحن في طحن"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
ويشار إلى أن قدم حمادة كليب "طحن
يذكر أن الأغنية الجديدة تعاون فيها المطرب حمادة هلال مع الشاعر هشام عبدالحليم، ألحان حسن سراج، توزيع المطرب الشعبي أوكا، ويقترب الكليب من الـ 80 ألف مشاهدة على السوشيال ميديا.
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