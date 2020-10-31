بعد اكتشاف ميران والده الحقيقي .. زهرة الثالوث45 الأكثر طلبًا على جوجل

اشعلت زهرة الثالوث45 محركات البحث واحتلت مركز الصدارة بها منذ عرض حلقة أمس الجمعة، خاصة بعد تصاعد الخلافات بين ابطال العمل واكتشاف الكثير من الأسرار المثيرة المرتبطة بميران وعائلته التي تقلب الاحداث رأسًا على عقب.

وكانت زهرة الثالوث أحد المسلسلات التركية الاكثر مبيعا حول العالم، ومنذ عرض حلقاتها الأولى من الجزء الأول الذي تم عرضه في 15 مارس 2019، وانتهى في 31 مايو 2019، اصبحت حديث الجمهور من عشاق المسلسلات الرومانسية الدرامية التركية، ونالت شهرة واسعة بمختلف انحاء العالم العربي والغربي.

ويتعرض ميران في زهرة الثالوث 45، لحادث، كما يتمكن من اكتشاف ادعاء جدته الخطير واخفائها لسر عائلته، ليتفاجئ بأن هزار أوغلوا الذي كان يسعى للانتقام منه هو في الأصل والده وأنها كانت تفعل ذلك بهدف

الانتقام من هزار لنفسها وتزداد الاحداث اثارة وتشويق، ليصبح المشاهد متحمس للحلقة القادمة.

قصة زهرة الثالوث

يتناول مسلسل زهرة الثالوث قصة الشاب "ميران أصلان باي" الذي ولد يتيمًا، وتقوم جدته عزيزة بتربيته، وخلال نشأته زرعت فيه أهمية الانتقام لوالديه اللذان تم قتلهم على يد "هزار شاد أوغلو" وزعمت أن تلك هي الحقيقة التي لابد أن يعيش من أجلها.

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وعلى مدار الاحداث تسعى الجدة عزيزة في تدعيم تلك الفكرة ويعيش ميران حياته ويعمل على تحقيق انتقامه من عائلة شاد أوغلو، ولكن يفشل في ذلك بسبب وقوعه في الحب، فبعد أن يتزوج "ريان شاد أوغلو" يقرر أن يتركها في اليوم التالي

من زفافه بها خاصة بعد أن ذكرته جدته بمرارة فقد والديه على يد أبيها، ولكنه يعود مرة أخرى لزوجته حيث مشاعر الحب التي تكمن بداخله لها كانت أقوى مما تحاول أن تقوم به الجدة، وتبدأ الاحداث في التصاعد ويكتشف بالتدريج الحقائق المخفية واحدة تلو الأخرى.

موعد عرض زهرة الثالوث

يستطيع محبي مسلسل زهرة الثالوث التركي"hercai menekşe "على:" قناة ATV التركية" على النايل سات، وقناة ATV التركية على تركسات، وقناة ATV التركية على أسترا، والذي يتم عرضه بشكل أسبوعي وبالتحديد مساء كل يوم جمعة، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

أبطال زهرة الثالوث

يلعب هؤلاء النجوم بطولة مسلسل زهرة الثالوث وعلى رأسهم:" أكين أكينوزو، ايبرو شاهين، جولشن سنترجي أوغلو، سرحات توتوملوير، أويا اونوستاسى، أحمد تانسو تاشانلار، سردار أوزير، جولشن خاطخان، إلاي أركوك، جاهد جوك، عايدة أكسل وماجد سونكان، وتأليف ايدا تازجان وفهرية شاهين، وإخراج جيم كارجى وبنال طايري، وغيرهم من النجوم".