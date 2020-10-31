شاهد.. مراد مكرم يكشف عن أفضل إطلالات حفل ختام مهرجان الجونة

علق الفنان مراد مكرم على إطلالات الفنانات في حفل ختام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

وكتب "مكرم" عبر صفحته قائلًا : "انا طبعًا ماشوفتش كل الفساتين في مهرجان الجونه، بس اشيك اطلالات من الي شوفتهم، دره، ريهام

عبد الغفور، داليا البحيري، هبه مجدي.. بدون ترتيب معين، برافو يا بنات، كنتوا أميرات".

وأضاف : "تكمله للبوست السابق، في مهرجان القاهرة بنتفرج علي الأفلام في الأوبرا وفي بعض دور العرض.. أفلام مهرجان الجونة المفروض نشوفها فين؟".

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ويذكر أن انطلقت مساء أمس، الجمعة، فعاليات حفل ختام وتوزيع جوائز الأفلام المشاركة في مهرجان الجونة السينمائي الدولي، وقدمته الإعلامية نادين فرج.

وبدأت فعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي، إذ توافد عدد كبير من نجوم الفن وصانعي الأفلام على السجادة الحمراء، التي انطلقت فعالياته يوم الجمعة الماضي واستمرت لمدة أسبوع، ضم عددًا كبرًا من الأفلام الروائية القصيرة والطويلة من أكثر من 60 دولة حول العالم.