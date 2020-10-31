تراند اليوم : تفاصيل مثيرة في حياة يسرا : أبويا كان هيقتلني – فيديو

حلّت الفنانة يسرا ضيفة على برنامج “السيرة” الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc وتليفزيون أبوظبي.

تحدثت يسرا عن علاقتها بوالدها، مؤكدة أنه كان قاسيا وعصبيا لأبعد حد، وأنها صبرت عليه كثيرا وتحمّلت الكثير من تصرفاته، موضحة أنها في إحدى المرات كانت مع الفنان رشدي أباظة في المينا هاوس، وكان مع رشدي اثنين من أصدقائه الألمان، وكان والدها يجلس معه بعيدا عنها، بينما كانت تجلس بمفردها، وفجأة سمعت صوت صرخة من خلفها لأحد الصديقين الألمان، وبمجرد التفاتها وجدت والدها قد أصابها بـ”كوباية” في جبهتها.

تابعت: “بلف اشوف مين بيصرخ لقيت أبويا بيحدفني بالكوباية فتحت وشي”، لافتة إلى أنها لا تدري حتى الآن لماذا قام بهذا الفعل، ولماذا كان يتعامل معها بهذا الشكل، مضيفة: “هو كان متضايق ومتغاظ إن رغم كل اللي عمله معايا معرفش يأثر في حبي لأمي.. هو حب إني أريحه بإني أبطل أحب أمي بس معملتش ده”.

في نفس السياق، أوضحت يسرا أن زوجة أبيها كانت أكبر منها بنحو 3 سنوات، وكانت تعتقد أنها طيبة وبمثابة صديقة لها، لكن اتضح أنها عكس ذلك تماما، قائلة: “في فترة افتكرتها صاحبتي أوي بحكم السن المتقارب وبعض التصرفات.. لكن اتضح إنه لا.. لما كنت بعوز حاجة من بابا كانت بتتوسط لي.. ودا جزء من ذكاءها عشان أثق فيها.. جرحتني جدا واكتشفت متأخر إنها مكنتش بتحب ماما فمش قادرة أسامحها”.

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يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة يسرا كانت مشاركتها في سباق دراما رمضان 2020 بمسلسل “خيانة عهد”.‏

مسلسل “خيانة عهد” من بطولة يسرا، حلا شيحة، بيومي فؤاد، خالد سرحان، عبير صبري، جومانا مراد، خالد أنور، سلوى عثمان ‏وهنادي مهنى، تأليف أحمد عادل، إنتاج جمال العدل – العدل جروب وإخراج سامح عبد العزيز‎.