عندما قطعت كارينا كابور شرايين يدها من أجل هذا الممثل.. اليك

رنا صلاح الدين - احتفلت النجمة الهندية الجميلة كارينا كابور، المعروفة شعبيًا باسم Bebo في بوليوود، بعيد ميلادها الأربعين في وقت سابق.

كارينا قدمت العديد من الأفلام الرائعة، كما أنها تعد احد أكثر الممثلات بريقًا في بوليوود، ومعروف ان كارينا كابور خان، قد واعدت الكثيرين لكنها تزوجت بالنهاية من سيف علي خان ورزقت بتيمور كما انها حامل بطفلها الثاني.

كارينا كابور

في غضون ذلك، كشفت تقارير بعض الأسرار الشخصية التي حُجبت عن الكثيرين من متابعي بوليوود، وقلة قليلة من الناس يعرفون أن كارينا كانت أيضًا على علاقة مع الممثل فاردين خان. لكنهما انفصلا تمامًا. بعد الانفصال عن فاردين، ارتبط اسم كارينا بهريثيك روشان. حيث امتدت علاقتهما معًا لبعض الوقت.

كارينا كابور

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يقال إن كارينا كانت جادة للغاية بشأن علاقتها مع هريثيك لدرجة أنها قطعت شرايين يدها من أجل الزواج به، ولكن لم يتم الأمر رغم كل شيء.

تقول التقارير أن عائلة هريثيك ووالده كانا ضد علاقته بكارينا، لأنه كان متزوجًا بالفعل. لكن الجمهور أحب الكيمياء التي بينهما ورغبا في ظهور ذلك على الشاشة وانتشرت شائعات مواعدتهما كالنار في الهشيم. وبحسب التقارير، قطعت كارينا عروقها من أجل هريثيك. الآن كارينا كابور متزوجة بسعادة من سيف علي خان ويتوقعان طفلهما الثاني.

كارينا كابور

بعد هريثيك، دخلت كارينا بقصة حب جديدة مع شاهيد كابور لفترة طويلة. كانت علاقتهما علانية للجميع، لكن قيل إنهما انفصلا بسبب سيف علي خان.

كارينا كابور