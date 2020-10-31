"كأنه في الجونة".. رانيا فريد شوقي عن صورة لوالدها الراحل: "قلبي دق وفرحت"

رنا صلاح الدين - تلقت الفنانة رانيا فريد شوقي، هدية من متابع، عبرت عن إعجابها الشديد بها.

وكانت الهدية التي تلقتها رانيا عبارة عن صورة ظهر من خلالها والدها النجم الراحل فريد شوقي وكأنه يشارك في فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي والذي اختتم أمس الجمعة.

ونشرت رانيا، الصورة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلقت عليها قائلة:"أول ما شوفت الصورة قلبي دق وفرحت أوي كأني شوفت أبويا بجد".

رانيا فريد شوقي

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وتابعت:"تسلم إيدك يا فنان يا مبدع، ربنا يسعدك زي ما اسعدتني".

على جانب آخر تشارك الفنانة رانيا فريد شويقي في مسلسل "ضربة معلم"، بطولة الفنان محمد رجب، والتي تظهر فيه بشخصية تدعى "تباهي"، متزوجة من رجل يكبرها في السن ولديه أموال عديدة، وبعد وفاته يصبح لديها ثروة ضخمة، ولكن سيظهر لها أقارب زوجها، الذين يخططون لأخذ هذه الثروة منها.

مسلسل "ضربة معلم" يشارك في بطولته إلى جوار الفنان محمد رجب والفنانة رانيا فريد شوقي كلا من الفنانين، محمد عز، ومي سليم، وإنعام سالوسة، ورياض الخولي، سلوى عثمان، ومحمد نجاتي، وهاجر أحمد، وياسمين البشبيشي، ومحسن منصور، وآخرين، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، ومن إخراج إسماعيل فاروق.