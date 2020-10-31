أحمد فهمي يتحدث عن مغامرات والده مع الزواج.. وهذا ما كشفته والدته

متابعة بتجــــــــــــرد: حلّ الفنان أحمد فهمي ضيفا على ثاني حلقات الموسم الجديد من البرنامج الشهير “لايف من الدوبليكس” الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا.

أوضح أن والده أكثر “شقاوة” منه، على حدّ تعبيره، وعلاقاته النسائية كثيرة، قائلا: “أبويا متجوز واحدة أصغر من هنا مراتي.. سمر دي صاحبة هنا جدا.. أنا اللي كنت بداري عليه في شقاواته النسائية”.

وأضاف أن جده لأمه كان كذلك أيضاً، وبعد وفاة جدته تزوج نحو 17 مرة، مضيفاً: “جدتي ماتت وهو انطلق.. فأصبحت عندما أذهب إليه أي واحدة ألاقيها معاه أسلم وخلاص وأنا مش عارف دي مين فيهم ولا إمتى”.

وخلال اللقاء استضافت أبلة فاهيتا والدة أحمد فهمي معه، حيث قالت: “كنت أريد أن أرزق ببنت ولكن الآن لدى العديد من البنات زوجات أولادي وبناتهم، وأن أحمد كان شقي وممثل منذ صغره فأتذكر أن أول مرة مثل عليا عندما كان عمره ثلاث سنوات أنه ميت وظننا أنه شرب كلور وذهبنا للمستشفيات وفى النهاية عندما وجد نفسه سيشرب شيء ما أستيقظ على الفور”.

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يذكر أن آخر أعمال أحمد فهمي كان مسلسل “رجالة البيت” من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، إنتاج سينرجي-تامر مرسي وشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم أكرم حسني، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، لطفي لبيب ودينا محسن “ويزو”.

كما يواصل فهمي حاليا تصوير فيلم جديد يحمل اسما مبدئيا هو “دماغ عالية” مع روبي وعمرو عبد الجليل ومحمد ثروت ومن إخراج الجندي، وتأليفه مع الجندي وإيهاب بليبل.