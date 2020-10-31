بالفيديو – آسر ياسين يسرق جوائز مهرجان الجونة لهذا السبب

متابعة بتجــــــــــــرد: شهد ختام مهرجان الجونة فى دورته الرابعة عرض مقطع فيديو كوميدي كشف عن قيام الفنان آسر ياسين وفريق عمل مسلسل “بـ100 وش” بسرقة جوائز المهرجان.

وفي التفاصيل، أثناء تقديم الإعلامية ناردين فرج للحفل، فوجئ الضيوف بها تتوقف فجأة لتعلن أن هناك خبراً عاجلاً أخبروها به للتو، معتذرة للجمهور عن استكمال الحفل، موضحة أن جوائز المهرجان تمت سرقتها بالكامل.

وبعد لحظات ظهر على الشاشة فيديو لأبطال عصابة مسلسل “بـ100 وش”، وهم يسرقون الجوائز، ليظهر انتشال التميمي مدير المهرجان فيأخذ منهم حقيبة الجوائز، وينتهي الفيديو بدخول انتشال بالحقيبة بالفعل، مما أثار تفاعل وضحك الحضور.

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يذكر أن حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي قد بدأ بأغنية لايف للمطربة التونسية آمال مثلوثي بعنوان “الحلم” موسيقى مصطفى الحلواني، لتبدأ مقدمة الحفل ناردين فرج بالترحيب بجمهور المهرجان، واصفة الدورة بأنها دورة صعبة، موجهة التحية لإدارة المهرجان.

وشهد حفل ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، الذين يحرصون على التواجد على سجادته الحمراء، ومتابعة حفل توزيع جوائز المهرجان الطويلة والقصيرة والوثائقية وغيرها من الجوائز.