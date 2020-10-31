ديانا كرزون تحتفل بميلادها مع زوجها.. وهكذا وصف صورتها

متابعة بتجــــــــــــرد: إحتفلت الفنانة الأردنية ديانا كرزون مساء الجمعة، بيوم ميلادها، حيث أكملت الـ 37 عاماً، في أجواء عائلية بسيطة مع زوجها الاعلامي معاذ العمري.

وشاركت نجمة “سوبر ستار” متابعيها على تطبيق انستغرام بصورة عفوية وهي تجلس أمام قالب حلوى من طبقتين باللون الزهري ومزيّن بالورود والفراشات بينما يقف زوجها بقربها وتنظر له بحب.

وعلقت ديانا على الصورة برسالة عفوية قالت فيها: “اليوم عيدي يلي فيكم ومعاكم بكبر سنه بحبكم ومحبتكم الله لا يحرمني منكم اهلي اصحابي كل الناس يلي بتحبني وبحبها والطاقه الحلوه يلي موجوده حولي منكم”.

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وتابعت “بس هالسنه غير عن كل السنوات سنه جمعتني بشريك حياتي وحبيبي وزوجي معاذ، الله لا يحرمني منك وتضل معي طول العمر”.

بدوره أعاد الاعلامي الاردني نشر الصورة نفسها على صفحته وعلق عليها “اليوم عيد ميلاد زوجتي وشريكة حياتي ورفيقة دربي صاحبة القلب النقي هدوء حياتي وسلامها.. العمر كله يارب حبيبتي وربنا يحميكي ويديم علينا الهدوء والسلام وراحة البال”.

وتداولت صفحات لمحبي المغنية الأردنية باقة ورد أرسلها لها معاذ وجواب تهنئة بكل حب وروممسية، ونقلوا ردّ ديانا عليه قالت فيه “وإنت بخير وإنت حبيبي وإنت زوجي وإنت حياتي، الله لا يحرمني منك بحبك اشتقتلك كتير، الله يجمعني فيك قريبا حبيبي”.