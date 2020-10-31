ميرهان حسين بأغرب تصريح عن ملابس النجمات في الجونة

متابعة بتجــــــــــرد: في لقاء تلفزيوني على هامش حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الرابع، قالت الفنانة ميرهان حسين مازحة بأنها بعد شعورها بدرجة الحرارة على السجادة الحمراء باتت تعرف لماذا تلجأ الفنانات لإثارة الجدل في مهرجان الجونة.

وأضافت أنها لو تعلم أن درجة الحرارة على السجادة بهذا الشكل لأثارت الجدل كثيراً، في إشارة إلى بعض الاطلالات الجريئة والعارية التي سيطرت على المهرجان هذا العام.

ولم تحضر ميرهان حفل افتتاح مهرجان الجونة ولا فعاليات الأيام الأولى حيث وصلت إلى هناك منذ يومين لحضور آخر أيام المهرجان.

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وعن تلقيها انتقادات بسبب إطلالاتها قالت إن هذا أمر عادي، وهي أذواق، ولا تهتم بهذه الانتقادات ولا تزعجها. معبرة عن إعجابها بأجواء المهرجان هذا العام مؤكدة أنه مثل الأعوام السابقة مبهرا.

وعن فترة كورونا وتقمصها لبعض الشخصيات من خلال المكياج، قالت إنها تلقت ردود فعل إيجابية على هذه الفيديوهات، حتى أن الفنانة مايا دياب قامت بإعادة نشر الفيديو الذي ظهرت فيه تقلدها.

وكشفت ميرهان حسين أنها تقرأ الآن عدداً من الأعمال لكن حتى الآن لم تستقر على أي عمل.