دنيا بطمة تتعرض للانتقاد مجددًا بسبب صورها مع ابنتيها

متابعة بتجــــــــــــرد: تحرص الفنانة دنيا بطمة منذ ولادة طفلتها الثانية على مشاركة متابعيها على انستغرام بصور تجمعها بابنتيها غزل وليلى روز مع التركيز على ارتداء الملابس نفسها معهما.

وظهرت الفنانة المغربية مع ابنتيها بنفس القفطان المغربي باللون الزهري مع نطريزات ناعمة عند منطقة الصدر

وحذاء ذهبي مغربي التصميم (البلغة)، وحرصت مجددا على تغطية وجه ابنتها الصغرى.

ورغم عفوية وجمال الصور التي تجمع الأم بطفلتيها، إلا أن استخدامها المفرط للفوتوشوب الذي يغيّر شكلها وملامح وجهها بين صورة وأخرى عرضها للتعليقات الساخرة والانتقادات القاسية وطالبوها بالظهور على طبيعتها كما تفعل في مقاطع الفييديو خلال البث المباشر على السوشيال ميديا، مشددين على عدم حاجتها لكل هذه التعديلات لاسيما وانها سبق وخضت للكثير من عمليات التجميل التي بدلت ملامحها وباتت إنسانة مختلفة تماماً.

وكشفت دنيا من خلال تعليق على إحدى الصور عن مناسبة التصوير قائلة: “أجمل صورة مع أميراتي بذكرى المولد النبوي الشريف وكل عام وانتم بألف خير”.