شكرا لقرائتكم خبر عن قبلة رومانسيةلـ عبير صبرى من زوجها على السجادة الحمراء فى ختام مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حرصت الفنانة عبير صبرى، على حضور حفل ختام مهرجان الجونة مع المحامى أيمن البياع، وظهرت عبير بإطلالة أنيقة على السجادة الحمراء، فاجأها زوجها بإعطائها قبلة رومانسية، وجاء ذلك خلال التقاط عبير صبرى، الصور التذكارية مع زوجها على الريد كاربت للمهرجان.

وشهد حفل ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة، أمس الجمعة حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، اللذين على تواجدوا على السجادة الحمراء، ومتابعة حفل توزيع جوائز المهرجان الطويلة والقصيرة والوثائقية وغيرها من الجوائز.

كما أشعل الهضبة عمرو دياب، أجواء مهرجان الجونة، وأحيا حفل "الافتر بارتي"، بعد ختام وتوزيع مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة، حيث قدم الهضبة أغنيات، أماكن السهر، وبرج الحوت، ويتعلموا، ويوم تلات، وأغنية وياه، وأغنيته الجديدة الجو جميل، والأغنية من كلمات محمد القاياتى وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد عادل، وميكس وماستر أمير محروس.

تقول كلماتها: "وسط الليل واللمة ببقى فى حالة روقان لما بقرب ليك لما بشوفك بنسى الدنيا وبجرى عليك.. واللى مخلى سهرنا جميل والجو جميل عشان إنت جميل.. كملت الحتة الناقصة مرة بضحكة مرة برقصة وقولنا كلام ياه لو كان اليوم فى وجودك 6 أيام".

وخطفت الفنانات الأنظار فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة، بعد ظهورهن على السجادة الحمراء، منهن، داليا البحيري، رانيا يوسف، ميرهان حسين، ليلي علوي، الهام شاهين، نجلاء بدر، سارة حناشي، عبير صبري، أمينة خليل، كندة علوش، ناردين فرج، درة، هالة صدقي، شيرين رضا، رزان مغربي، وفاء عامر، ايتن عامر، هبة السيسي وغيرهن.

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