شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين: "بشكر كل من ساهم فى نجاح مهرجان الجونة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وجه النجم آسر ياسين، رسالة شكر لكل القائمين على مهرجان الجونة في دورته الرابعة بعد حفل الختام عبر حسابه على إنستجرام، حيث كتب قائلا:" "حقيقي بشكر كل من ساهم في نجاح مهرجان الجونة في دورته الرابعة ".



آسر ياسين مع انتشال التميمي آسر ياسين مع انتشال التميمي

آسر ياسين مع زوجته وضيوف المهرجان



آسر ياسين

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وشهد حفل ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة، أمس الجمعة حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، اللذين على تواجدوا على السجادة الحمراء، ومتابعة حفل توزيع جوائز المهرجان الطويلة والقصيرة والوثائقية وغيرها من الجوائز.

كما أشعل الهضبة عمرو دياب، أجواء مهرجان الجونة، وأحيا حفل "الافتر بارتي"، بعد ختام وتوزيع مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة، حيث قدم الهضبة أغنيات، أماكن السهر، وبرج الحوت، ويتعلموا، ويوم تلات، وأغنية وياه، وأغنيته الجديدة الجو جميل، والأغنية من كلمات محمد القاياتى وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد عادل، وميكس وماستر أمير محروس.

تقول كلماتها: "وسط الليل واللمة ببقى فى حالة روقان لما بقرب ليك لما بشوفك بنسى الدنيا وبجرى عليك.. واللى مخلى سهرنا جميل والجو جميل عشان إنت جميل.. كملت الحتة الناقصة مرة بضحكة مرة برقصة وقولنا كلام ياه لو كان اليوم فى وجودك 6 أيام".

وخطفت الفنانات الأنظار فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة، بعد ظهورهن على السجادة الحمراء، منهن، داليا البحيري، رانيا يوسف، ميرهان حسين، ليلي علوي، الهام شاهين، نجلاء بدر، سارة حناشي، عبير صبري، امينة خليل، كندة علوش، ناردين فرج، درة، هالة صدقي، شيرين رضا، رزان مغربي، وفاء عامر، ايتن عامر، هبة السيسي وغيرهن.