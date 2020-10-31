شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يحتفل بتخطى أغنيته "يا حبيبى" مع ميتر جيمس حاجز 40 مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم محمد رمضان، بتخطى أغنيته "يا حبيبى" مع النجم الفرنسى العالمى ميتر جيمس، حاجز 40 مليون مشاهدة على يوتيوب، منذ طرحها يوم 6 سبتمبر الماضى، وقال رمضان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "يا حبيبى.. 40 مليون مشاهدة.. الحمد لله".





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كما كشفت فرقة المهرجانات الشعبية "المدفعجية" عن عمل جديد يجمعهم بالنجم محمد رمضان، حيث نشر الحساب الرسمى عبر موقع "انستجرام" للفرقة صورة لهم معه، مصحوبة بتعليق: "الجديد شديد.. مين مستنى "المدفعجية و محمد رمضان ".

وطرح النجم محمد رمضان 30 أغنية فى عامين، دون أن ينزل تحت حاجز الـ 20 مليون مشاهدة، فى حين حققت أكثر أغنية مشاهدة 280 مليون مشاهدة، وهى "انساى" مع النجم المغربى سعد لمجرد.