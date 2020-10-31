بالفيديو.. أحمد فهمي: "جدي اتجوز 17 مرة.. ومرات أبويا أصغر من هنا مراتي"

رنا صلاح الدين - حل الفنان أحمد فهمي، ضيفًا على برنامج "لايف من الدوبلكس"، التي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا"، عبر شاشة on e.

وفي فقةر جمعت أحمد مع والدته، كشف فيها أن والده علاقاته النسائية كثيرة، أي أنه أكثر شقاوة منه، قائلًا:"أبويا متجوز واحدة أصغر من هنا مراتي، سمر دي صاحبة هنا جدا، وأنا اللي كنت بداري عليه في شقاواته النسائية".

وأضاف فهمي أن جده لأمه كان أيضا علاقاته النسائية متعددة، مشيرًا إلى أن بعد وفاة جدته تزوج 17 أو 18 مرة، قائلًا:"جدتي ماتت وهو انطلق، فبقيت أما اروح أي واحدة ألاقيها معاه أسلم وخلاص وأنا مش عارف دي مين فيهم ولا امتى".

يذكر أن أحمد فهمي شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "رجالة البيت"، رفقة الفنان أكرم حسني، ولكن تعرض كل منهما للعديد من الانتقادات خاصة أن المسلسل لم ينال إعجاب الجمهور وليس هو المنتظر منهم مثلما تعاونا سويًا في مسلسل "ريح المدام".