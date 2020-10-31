رنا صلاح الدين - أشعل النجم المصري عمرو دياب، حفله الغنائي الذي أقيم أمس الجمعة، بعد ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، بحضور نخبة كبيرة من نجوم الفن.
وتألق الهضبة بغنائه على المسرح باقة متنوعة منأجمل أغانيه القديمه والحديثة منها "تملي معاك، برج الحوت، أماكن السهر، حبيبي يا نور العين، قمرين، لو عشقاني، ده لو اتساب، ليلي نهاني، ميال، قدام مرايتها"، وغيرها من الأغاني التي أشعلت حماس النجوم.
وظهر عددًا من النجوم يتفاعلون مع أغاني عمرو ويرقصون عليها ومنهم على سبي المثال الفنان هاني رمزي وزوجته ووفاء عامر وشقيقتها آيتن وزوجها والإعلامية بوسي شلبي.
وكان الفنان المصري عمرو دياب قد أعلن عن طرح أغنيته الجديدة "الجو جميل"، اليوم، عبر تطبيق "أنغامي".
وتقول كلمات الأغنية: "وسط الليل واللمة ببقى فى حالة روقان لما بقرب ليك لما بشوفك بنسى الدنيا وبجرى عليك.. واللى مخلى سهرنا جميل والجو جميل عشان إنت جميل.. كملت الحتة الناقصة مرة بضحكة مرة برقصة وقولنا كلام ياه لو كان اليوم فى وجودك 6 أيام".
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو| عمرو دياب يشعل حفل ختام الجونة.. والنجوم يرقصون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.