جنا عمرو دياب تثير الجدل في أحدث ظهور بالمايوه.. شاهد بالصور

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رنا صلاح الدين - أثارت جنا عمرو دياب، نجلة الهضبة، حالة من الجدل، بسبب ظهور الأخير على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
وشاركت جنا، جمهورها بسلسلة من الصور التي ظهرت فيها برفقة عددًا من أصدقائها كي تقدم لأحدهم التهنئة بمناسبة عيد ميلاده، وسرعان ما تعرضت لانتقادات لاذة وهجوم شديد بسبب ظهورها في صورة من ضمن الصو التي نشرتها وهي مرتدية المايوه.
جنا عمرو دياب
جنا عمرو دياب
جنا عمرو دياب
جنا عمرو دياب
وجاءت تعليقات المتابعين حادة كالعادة، حيث كتبوا:" للاسف العيب مش عليكي، بابا مبسوط منك، بابا فين"، وغيرها من التعليقات.
وكانت جنا قد تعرضت للهجوم الأسابيع الماضية بسبب صورها الأخيرة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وبدأ يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء الهجوم على جنا بسبب ملابسها التي ظهرت بها واعتبرها أغلبهم أنها جريئة، إضافة إلى استعراضها لـ"الوحمة"، التي جعلتها تتعرض للسخرية.
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