شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: لم أشعر بالحنان مع والدى.. ووالدتى حاربت كثيرا من أجلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة يسرا، خلال استضافتها مع الإعلامية وفاء الكيلانى فى برنامج "السيرة"، المذاع على قناة DMC، إن مرت بوجع كثير فى حياتها بمراحل مختلفة. وروت يسرا موقفا مع والدها، قائلة إن والدها أخذها بالغصب وهى عندها 13 سنة من المدرسة عشان تقعد معه، مضيفة: "لم أشعر بالحنية معه ولم يخاف عليا.. وحرمنى من الكلام مع ماما حوالى سنة ونص، وأن أول مرة يشوفنى كنت عندى 5 سنوات.

وأضافت: "والدتى طول الوقت تحارب من أجلى وآخر 10 سنوات عاشت معى"، متابعة: "زوج والدتى كان حنين عليا وكان بيذاكر معايا طول الوقت وعوضنى كتير عن والدى".

















ويذكر أن يسرا هى رابع ضيوف البرنامج بعدما حل أحمد السقا ضيف أولى الحلقات، والنجمة نيللى كريم ظهرت فى الحلقة الثانية، أما الحلقة الثالثة والتى تم عرضها الأسبوع الماضى فكان ضيفاً أمير الغناء العربى النجم هانى شاكر.

وتعود الإعلامية وفاء الكيلانى إلى تقديم البرامج بعد غياب عامين منذ برنامجها الأخير "تخاريف"، ويعتمد السيرة على استضافة نجوم الفن والمشاهير وإجراء الحوار معه عن المحطات التى مر بها فى حياته، سواء الفنية أو الشخصية وكأنه يكتب مذكراته وتتضمن قائمة الضيوف عدد كبير من النجوم أبرزه أمير كرارة ويسرا وسمير غانم وآخرين.