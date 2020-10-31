شكرا لقرائتكم خبر عن نجمات الفن بإطلالات جذابة على السجادة الحمراء فى ختام مهرجان الجونة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت الفنانات الأنظار فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة، بعد ظهورهن على السجادة الحمراء، منهن، داليا البحيرى، رانيا يوسف، ميرهان حسين، ليلى علوى، إلهام شاهين، نجلاء بدر، سارة حناشى، عبير صبرى، أمينة خليل، كندة علوش، ناردين فرج، درة، هالة صدقى، شيرين رضا، رزان مغربى، وفاء عامر، آيتن عامر، هبة السيسى وغيرهن.

وشهد حفل ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، الذين حرصوا على التواجد على سجادته الحمراء، ومتابعة حفل توزيع جوائز المهرجان الطويلة والقصيرة والوثائقية وغيرها من الجوائز.

وكانت ليلة الافتتاح شهدت عرض فيلم "الرجل الذى باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، والذى عرض لأول مرة عالميًا بمهرجان فينسيا بعد عرضه فى قسم آفاق، حيث فاز بطل الفيلم يحيى مهاينى بجائزة أفضل ممثل، كما فاز الفيلم أيضا بجائزة أديبو كينج للإدماج، وهى جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعى.

وحرص المهرجان على تقديم دورة آمنة ومن أجل تحقيق إجراءات السلامة والأمان والتباعد الاجتماعى بخصوص وباء كورونا (كوفيد-19)، قام المهرجان بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسئولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان.