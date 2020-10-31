شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد الجليل: مش بحب لقب نجم.. ولن أشارك فى مسلسل "الاختيار 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان عمرو عبد الجليل، إنه لا يحب لقب نجم، ويفضل لقب فنان من أى ألقاب أخرى، مضيفا: "بالنسبة لى لقب نجم مش لذيذ". وأضاف عبد الجليل، استضافته مع الإعلامى رامى رضوان فى برنامج مساء DMC، المذاع على فضائية DMC أنه مبسوط بردود الأفعال التى تلقاها على فيلم "الخطة العايمة" الذى يعرض حاليا فى السينمات، قائلا: "مبسوط من العمل مع كل على ربيع وتوتا والمنتجة شهد رمزى والمخرج معتز التونى".





وأشار إلى أنه لن يشارك فى مسلسل "الاختيار 2" كما تردد مؤخرا، لافتا إلى أنه وقع على مسلسل لموسم رمضان المقبل، ولكنه لم يفصح عن تفاصيله.





ولفت إلى أنه انتهى من تصوير فيلم "الإنس والنمس" مع الفنان محمد هنيدى ومنة شلبى كما أنه انتهى من تصوير فيلم "البعض لا يذهب إلى المأذون مرتين" والذى يظهر فيه كضيف شرف ويشارك فى بطولته الفنان كريم محمود عبدالعزيز.

وأكد أنه يتمنى أن يدخل تجربة المسرح ولكن هذا يحتاج تفرغ تام من أى عمل آخر، مضيفا أنه ليس نشيط على مواقع التواصل الاجتماعى، وهناك أشخاص عاملين صفحات مذيفة باسمه.

Advertisements

واستكمل حديثه قائلا: إنه ليس من هواة تقديم البطولة المطلقة ولكن يحب الأعمال الجماعية التى تعتمد على نجاح العمل، وأهم شىء الورق المكتوب".

وقال الفنان عمرو عبد الجليل إن "سنة 2020 وش السعد عليه، حيث شارك فى مسلسلين وعدد من الأفلام وكلها حققت نجاح كبير".

وأضاف أنه شارك فى موسم رمضان الماضى فى مسلسل "النهاية" مع الفنان يوسف الشريف وجسد من خلاله دور شخصية عزيز، مشيرا إلى أنه ليس له علاقة بمواقع التواصل الاجتماعى حيث أن المسلسل اعتمدت أحداثه على التكنولوجيا.

وأشار إلى أنه مدمن أفلام أبيض وأسود ويحب يتفرج على عدد من الفنانين من ضمنهم توفيق الدقن وعادل أدهم ويحب تمثيلهم وإفيهاتهم قائلا:"وبيضحكونى طول الوقت".

وكانت آخر أعمال الفنان عمرو عبد الجليل فيلم "الخطة العايمة" بطولة علي ربيع، محمد عبدالرحمن "توتا"، غادة عادل، بيومى فؤاد، هلا السعيد، بسنت صيام، وعدد من ضيوف الشرف ومن إخراج معتز التوني وتأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي.

تدور أحداث فيلم "الخطة العايمة" حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك يقودها عمرو عبد الجليل وغادة عادل التى تعمل على تجنيد شخصين لا يريدون أن يعرف أحد هويتهم ولا يمسك أى خيط أو دليل عليهم، فتختار 2 من المكفوفين الذين يمتلكون مهارات، خاصة وهما "على ربيع ومحمد عبد الرحمن" ويتم تدريبهما حتى يخوضا مغامرة سرقة البنك وسط مفارقات كوميدية.