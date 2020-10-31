شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج المصرى الحاصل على "السعفة الذهبية": انتظرونا فى فيلم طويل العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المخرج سامح علاء، الحاصل على جائزة السعفة الذهبية بمهرجان كان السينمائى، عن فيلمه القصير "16"، أنه سعيد للغاية ولكنه مرهق للغاية منذ عدة أيام، حيث حضر المهرجان لمدة 3 أيام، وتم تسليمه الجائزة خلال تلك المدة، مشيرا إلى أن عدد من فريق العمل لم يتمكن من حضور التكريم، وبعضهم موجود فى الجونة حيث حصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم قصير.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة mbc مصر: "الفيلم بيدور عن قصة شاب ماشافش حبيبته منذ فترة طويلة وطوال الفيلم هو فى سكته رايحلها، والفيلم أغلبه قائم على الصورة والحوار قليل للغاية فى الفيلم، وبنحاول نعرض الفيلم خلال الشهور اللى جاية فى القاهرة، ومن السنة الجاية هينزل على الإنترنت بس لازم يخلص دورته فى دور العرض الأول لأن ده شىء مهم بالنسبة لينا".

وتابع قائلا: "عملت فيلم قصير قبل كده اسمه 15، والفيلم الجديد هيكون فيلم طويل انتظرونا".