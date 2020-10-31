محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عبد الفتاح العجمي:
احتفلت الفنانة بشرى، مساء يوم الجمعة، بخطوبتها على رجل الأعمال سالم هيكل، على الريد كاربت عقب انتهاء حفل ختام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي.
وظهرت بشرى في خطبتها ترتدي فستانا أسودا، واحتفل الثنائي وسط تصفيق من الحضور وبعض الزغاريد.
وقدّمها لخطيبها الفنان خالد الصاوي، وبدت بشرى في حالة سعادة مفرطة ما جعلها تبكي.
وتتولى الفنانة بشرى إدارة عمليات مهرجان الجونة السينمائي.
يذكر أن بشرى سبق وتزوجت من قبل ولديها وهما "ليلى وإسماعيل".
وأُقيم مساء الجمعة، حفل ختام فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي انطلقت مساء يوم الجمعة 23 أكتوبر، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم تحت شعار "الإنسان والحلم".
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة وبكاء.. بشرى تحتفل بخطوبتها على الريد كاربت في مهرجان الجونة (فيديو وصور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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