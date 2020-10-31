محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:
حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.
"الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:
إليسا
نشرت الفنانة إليسا، أحدث إطلالة لها من أمام البحر، عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "يوم جيد للجميع".
ياسمين صبري
ظهرت الفنانة ياسمين صبري، على "قارب" وسط البحر وقت غروب الشمس، ونشرت الصورة عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "ممتنة للأبد".
هالة صدقي
الفنانة هالة صدقي، ظهرت بـ"لوك"جديد، ونشرت الصورة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "سميحة أيوب.. ميكب أرتست، هيكون لها مستقبل كبير.. إيه رأيكم".
كريم محمود عبد العزيز
الفنان كريم محمود عبد العزيز، ظهر في الصحراء وهو يرتدي ملابس بدوية، ونشر الصورة عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "صحراء مصر".
رامي صبري
حرص الفنان رامي صبري، على توجيه رسالة لجمهوره عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "إذا لم تتعلم وتجدد من حياتك، فسيتم استبعادك من المنافسة".
جيهان خليل
الفنانة جيهان خليل، كشفت عن فستانها الجديد، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.
كارول سماحة
بإطلالة جديدة.. ظهرت الفنانة كارول سماحة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الصمت متعة في زمن الثرثرة".
ميس حمدان
ظهرت الفنانة ميس حمدان، بإطلالة غريبة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شيء شرير يأتي بهذه الطريقة".
رضوى الشربيني
ظهرت الإعلامية رضوى الشربيني، في أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنا مش عارفة كنت بصة فين".
ريهام عبد الغفور
نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور، أحدث إطلالة لها خلال تواجدها بالجونة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "وقت الجونة".
كانت هذه تفاصيل خبر إليسا أمام البحر وياسمين صبري على قارب.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.