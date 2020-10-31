سكارليت جوهانسون تتزوج سراً كولن جوست في عطلة الأسبوع

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 31 أكتوبر 2020 01:39 صباحاً - يقاوم المشاهير الكورونا بالحب والزواج واستمرار خططهما السعيدة برغم الإغلاق العام والقلق من الفيروس الذي يحاولون التأقلم معه ريثما ينتهي.

تزوجت النجمة الأمريكية العالمية سكارليت جوهانسون البالغة من العمر"35 عاماً" من خطيبها الممثل الكوميدي الأمريكي كولن جوست البالغ من العمر"38 عاماً في حفل سري خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بعد مرور عامين على علاقتهما العاطفية،وأكثر من عام على خطوبتهما، التي تمت في مايو- أيار 2019 الماضي،وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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وأعلن زواج الثنائي الرومانسي سكارليت جوهانسون وكولن جوست ،الحساب الخاص لموقع :"Meals On Wheels America" في موقع التواصل الإجتماعي "إنستقرام" ،وأعلن الزواج بالبيان التالي: "يسعدنا نشر الأخبار التي تفيد بأن سكارليت جوهانسون وكولين جوست قد تزوجا خلال عطلة نهاية الأسبوع في حفل خاص مع الأهل والأحبة المقربين في ظل الالتزام بقواعد السلامة الخاصة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وفقًا لتوجيهات مركز السيطرة على الأمراض".

سكارليت جوهانسون وكولن جوست





كولن جوست الزوج الثالث لسكارليت جوهانسون



يشار إلى أن كولن جوست ليس الزوج الأول لسكارليت جوهانسون،بل الزوج الثالث ،فقد تزوجت قبله من الممثل ريان رينولدز من عام 2008 لغاية 2011،ثم تزوجت للمرة الثانية من الصحفي الشهير رومان دوريا، من عام 2014 لغاية 2017،وأثمر زواجها به عن ابنتها الوحيدة روز البالغة من العمر 6 سنوات، بينما هي زوجة كولن جوست الأولى بعد عزوفه طويلاً عن الزواج،ووصفت سكارليت جوهانسون مشاعرها نحو كولن جوست قبل زواجها به،بأنه حب حياتها .