هل جينيفر غارنر حامل بطفل رابع؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 31 أكتوبر 2020 01:39 صباحاً - رغم غيابها منذ فترة عن نشاطها السينمائي ،مازالت النجمة السينمائية العالمية جينيفر غارنر محور اهتمام الملايين من معجبيها ووسائل الإعلام خاصةً بعد مرور سنوات على طلاقها وانفصالها عن زوجها السابق الممثل السينمائي بن إفليك.

أثارت النجمة والمنتجة السينمائية الأمريكية جينيفر غارنر البالغة من العمر"48 عاماً"،والحائزة على جائزة غولدن غلوب،ونجمة مسلسل"إيلياس" الشهير: جدلاً بين متابعيها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" الذي يتابعها فيه 9 ملايين و900 ألف شخص حول العالم، بعد أن نشرت صورة لها وهي تحتضن ال"pumpkin" احتفالاً بعيد ال "هالوين" في الولايات المتحدة ، وعلقت قائلة "حينما أنت وفانوس جاك تتشاركان الروح نفسها".

واعتبر البعض إنها بذلك تعلن بطريقة غير مباشرة عن حملها،لاحتضانها حبة قرع كبيرة،بداخلها حبة قرع صغيرة.

وحصدت صورة غارنر وهي تحتضن حبة قرع أو "يقطينة" 663 ألف مشاهدة وأكثر من 5000 آلاف إعجاب.

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ووصف البعض صورة جينيفر غارنر بأنها لطيفة ورائعة،وآخر قال ،أحلى قرع على الإطلاق،ومعجب آخر اعترف لها بأنه يحبها .

وكانت معظم تعليقات متابعي جينيفر غارنر تسألها عما إذا كانت حامل أم لا، بينما علّق أحد المتابعين ليؤكد أنها ستعلن قريباً حملها،وقالت أخرى:هل يعني ذلك أن هناك جينيفر صغيرة وراء القرع"اليقطينة"؟.

وكانت عدسات الباباراتزي التقطت صوراً لغارنر مع النجم برادلي كوبر، وذلك خلال استمتاعهما بعطلتهما على شاطئ البحر، إضافة لإبنة كوبر، التي تبلغ من العمر 3 سنوات. وأثارت هذه الصور جدلاً واسعاً بين المتابعين، الذين أشاروا إلى إمكانية وجود علاقة غرامية بينهما، خصوصاً أنهما عازبان حالياً،فهل هي حامل من برادلي كوبر؟ أم أن حملها مجرد تكهنات وتمنيات متابعيها المحبين الذين يريدون منها بدء حياة جديدة مستقرة مع رجل جديد يستحقها؟

وانتشرت بسرعة قياسية أخبار حمل جينيفر غارنر، ما جعل جينيفر غارنر تسارع إلى حسم هذه الشائعة المتداولة فوراً.

بن أفليك وأولاده فيوليت وسيرافينا وصموئيل



جينفر غارنر تنفي حملها

وعلى الفور نشرت جينيفر غارنر"48 عاماً" ،وهي أم لثلاثة أطفال:"فيوليت "14 عاماً"،وسيرافينا"11 عاماً"،وصموئيل"8 سنوات" من زوجها الثاني بن إفليك،بوست قالت فيه:" لا أزال غير حامل بمزيد من الأطفال،يا إلهي لم أر هذا الشيء ،لقد رأيت للتو إبتسامات متطابقة"،وفقاً لموقع "هالو".