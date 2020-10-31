أبرز اللقطات من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

شهد حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، حضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء، وسط إجراءات إحترازية والإلتزام بالتباعد الإجتماعي لعدم حرصاً على عدم تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأبرز الحضور، الفنان خالد الصاوي، آسر ياسين، جمال سليمان، إلهام شاهين، يسرا، ليلي علوي، منة شلبى، نجلاء بدر، رنا رئيس، محمد جمعة، عمر الشناوي، أحمد فتحي، يسرا، محمد فراج، بسنت شوقي، أصالة، هبه مجدي وزوجها محمد محسن، ايتن عامر، وفاء عامر،

وأحيت حفل الختام الليلة، الفنانة التونسية آمال مثلوثي، كما شهد الحفل عرض أغنية بعنوان "دقي يامزيكا" من غناء النجم اللبناني رامي عياش، ومن إخراج مريم الباجوري، وبمشاركة عدد من نجوم الفن : "وهم محمد فراج وأروي جودة ويسرا وليلى علوي وسلمي أبوضيف وأمينة خليل وباسل الخياط وإنجي المقدم وبشري وناردين فرج والإعلامية هيلدا خليفة".

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وتم خلال الحفل فقرة توزيع الجوائز علي الأفلام الفائزة في فروع مسابقات المهرجان وهي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ومسابقة الأفلام القصيرة ومسابقة الأفلام الوثائقية، بجوائز تتعدى قيمتها 200 ألف دولار أمريكي أي ما يعادل 3 مليون جنيه تقريبًا.

وكانت قد إنطلق منذ ساعات قليلة، حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، والذي شهد توزيع جوائز على عدد من الأفلام المشاركة في المهرجان من مختلف دول العالم، وحصول عدد كبير من نجوم الفن على جوائز الإبداع الفني. وأختتم بصوت الهضبة عمرو دياب وسط تفاعل الحضور من نجوم الفن والغناء من جميع أنحاء العالم.