مواعيد عرض الأفلام الفائزة في مهرجان الجونة

أعلنت إدارة مهرجان الجونة في دورته الرابعة، عن مواعيد وأماكن عرض الأفلام الجائزة بجوائز المهرجان، وذلك في عدد من الصالات السينمائية هناك.

تبدأ العروض غداً السبت، في قاعة "سي سينما"، الأفلام الآتية :

فيلم Quo Vadis ,Aida؟، في تمام الساعة الـ 12 ظهراً

فيلم Bad Tales في تمام الساعة 3

عصراً، فيلم In Between Dying في تمام الساعة السادسة مساءً.

فيلم The Man Who sold His Skin ، في تمام الساعة الـ 9 مساءً.

أما في "سينما 2"، ستعرض الأفلام الآتية:

فيلم Days Of Cannibalism ، في تمام الساعة الـ 12

Advertisements

فيلم Softie، في الساعة الـ 3 وربع عصراً

فيلم The Truffle Hunters ، في الساعة الـ 6 والربع مساءً.

فيلم Their Algeria ، في الساعة الـ 9 وربع مساءً.

وتستقبل "سي سينما 3"، الأفلام الآتية:

فيلم Being Of Mom ، Blue Frontier، Ser Bi ، Iam Afraid To Forget Your Face في الساعة الت 3 إلا ربع.

وختاماً بفيلم 200 Meters في الساعة الـ 6 إلا ربع.