شاهد.. حفل عمرو دياب في ختام مهرجان الجونة

يحيي الهضبة عمرو دياب الحفل الختامي لمهرجان الجونة 2020، وذلك وسط إجراءات وقائية مشددة لمنع التجمهر، وتوفير وسائل الوقاية والتعقيم. ظهر دياب في الحفل بإطلالة كلاسيكية مناسبة لأجواء المهرجان، وصعد المسرح على أنغام أغنية "الليلة"، ومازالت تستمر وصلته الغنائية في الجونة بعد انتهاء مراسم ختام المهرجان. المسرح على أنغام أغنية "الليلة"، ومازالت تستمر وصلته الغنائية في الجونة بعد انتهاء مراسم ختام المهرجان. انتهت فعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي منذ دقائق، حيث توافد عدد كبير من نجوم الفن وصانعي الأفلام على السجادة الحمراء، حيث بدأت فعالياته يوم الجمعة الماضي واستمرت لمدة أسبوع، ضم عدد كبر من الأفلام الروائية القصيرة والطويلة من أكثر من 60 دولة حول العالم. دقائق، حيث توافد عدد كبير من نجوم الفن وصانعي الأفلام على السجادة الحمراء، حيث بدأت فعالياته يوم الجمعة الماضي واستمرت لمدة أسبوع، ضم عدد كبر من الأفلام الروائية القصيرة والطويلة من أكثر من 60 دولة حول العالم. شاهد من هنا Advertisements

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